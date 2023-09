Der Club Carinthia (CC) in Wien verlost auch heuer wieder grüne Klima-Tickets für Kärntner Studierende in Wien, um deren Bindung zur Heimat zu stärken. Die Klima-Tickets sollen es den in Wien und Umgebung lebenden Kärntnerinnen und Kärntnern unter 26 Jahren ermöglichen, öfters und ohne finanzielle Belastungen nach Hause zu fahren. "Damit können sie etwa Familienfeiern, Chor- oder Theaterproben und Sportveranstaltungen in Kärnten leichter besuchen", schreibt der Verein.

Bewerbungen sind via E-Mail bis spätestens Freitag, dem 29. September, an info@club-carinthia.at möglich. Die Verlosung findet Anfang Oktober statt, insgesamt werden vier bundesweite Klima-Tickets im Wert von je 821 Euro ausgespielt. Die glücklichen Gewinner werden vom CC verständigt und müssen vor Überreichung des Tickets nachweisen, dass sie (vorübergehend) in Wien oder Umgebung wohnhaft sind. Die Tickets werden vom Club Carinthia selbst sowie von der Bank für Kärnten und Steiermark (BKS), der Oberbank sowie einem langjährigen CC-Präsidenten zur Verfügung gestellt.

Umwelt- und Gemeinschaftsbewusstsein

Die CC-Führung unter Neo-Präsident Leo Stollwitzer hofft, mit dieser Aktion die Sichtbarkeit und soziale Ausrichtung des Club Carinthia zu erhöhen und gleichzeitig junge Kärntnerinnen und Kärntner in der Bundeshauptstadt an die bewährte Netzwerkplattform heranzuführen. "Umwelt- und Gemeinschaftsbewusstsein zählen zu den Grundpfeilern unseres Clubs. Ebenso wichtig ist es, Studierenden wie Jobsuchern zu ermöglichen, ihre Verbundenheit mit Kärnten aufrechtzuerhalten", sagt Leo Stollwitzer.