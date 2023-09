Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es am Wochenende in Klagenfurt gekommen. Auf der Brücke von der Wilsonstraße in Richtung des Lorettoweges wurde eine 21-jährige Frau plötzlich von einem 34-jährigen Afghanen der Weg abgeschnitten. Der Mann drückte die Deutsche gegen das Brückengeländer, berührte sie an intimen Körperstellen und versuchte die Frau dazu zu bewegen, ihn zu küssen.

Die 21-Jährige schrie daraufhin laut um Hilfe. Zwei Passanten hörten sie. Während einer der Männer sich zwischen den Beschuldigten und das Opfer drängte, verständigte der zweite Mann die Polizei. Der 34-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion gebracht, konnte jedoch aufgrund seines alkoholisierten Zustandes vorerst nicht einvernommen werden. Weitere Ermittlungen werden vom operativen Kriminaldienst der Stadt Klagenfurt geführt.