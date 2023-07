Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall ist es am Samstag auf 2000 Metern Seehöhe bei einer Almhütte in der Gemeinde Lendorf gekommen. Beim Versorgen seiner Tiere wurde ein 36-jähriger Landwirt plötzlich von einem Kalb angegriffen und schwer verletzt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.