Die strafrechtliche Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die Hypo Alpe Adria Bank International AG scheint kein Ende zu nehmen: Am Mittwoch startet am Landesgericht Klagenfurt ein neuer Untreue-Prozess gegen einen ehemaligen Vorstand der Bank. Verhandlungsgegenstand ist die Vergabe von Krediten in der Höhe von 5,5 Millionen Euro in den Jahren 2003 und 2006.