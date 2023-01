Rund um den Knutstag am 13. Jänner, an dem in Teilen Skandinaviens das Ende der Weihnachtszeit gefeiert wird, luden Schwedens Honorarkonsulin Herta Stockbauer in die BKS-Bank und Finnlands Honorarkonsulin Daniela Stein in das Business Frauencenter BFC zum Empfang. Traditionell wird in Schweden am Namenstag des Heiligen Knut der Christbaum abgeräumt und manchmal nach einem Fensterwurf im Garten oder am Dorfplatz verbrannt, während im Westen Finnlands als "Knutsbock" - "Nuuttipukki" verkleidete Kinder von Haus zu Haus ziehen, um Süßes zu erbetteln. Die Traditionen traten diesmal völlig in den Hintergrund, beide Events waren trotz Freude am Netzwerken überschattet vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, für Joakim Nilsson von der schwedischen Botschaft in Wien ein "illegaler und provozierender Angriff" und „die schlimmste Bedrohung des Friedens in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“.