"In die Berg bin i gern" hieß es wieder in diesem Sommer und Herbst. Einheimische und Urlauber gleichermaßen zog es in die Kärntner Berge. "Der Trend zum Bergsport ist ungebrochen. Leider schlägt sich das auch bei den Unfallzahlen nieder", sagt Hans Ebner, Leiter der österreichischen Alpinpolizei. Das Kuratorium für Alpine Sicherheit lieferte nun am Ende der Saison einen Überblick über die Unfallzahlen.