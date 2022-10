Eine junge, berufstätige Frau hat nach medikamentöser Behandlung plötzlich wieder psychotische Schübe, fühlt sich dann selbstsunsicher, hat massive Ängste, zweifelt an der Realität und ihrer Wahrnehmung. Ein Mann in den besten Jahren, nach einem Sportunfall schwer verletzt, stürzt in Folge in eine tiefe Depression, fühlt sich nicht mehr vollwertig, ist ständig gereizt, will nicht mehr aufstehen, verfällt dem Alkohol. Er wird von seiner Frau im Psychosozialen Therapiezentrum Villach angemeldet, wo er und auch die junge Frau ein Paket an psychologischen und psychotherapeutischen Behandlungen erhalten können, anstatt in der psychiatrischen Ambulanz im Krankenhaus vorstellig zu werden.