Sie ist sanftmütig, ruhig und fleißig, schwärmte einst gerne aus, bleibt aber mittlerweile beständig beim Haus: die in Kärnten beheimatete Carnica-Biene, die aufgrund ihrer Eigenschaften zur beliebtesten Honigbiene der Monarchie und darüber hinaus wurde. Wegen ihres Ursprungsgebietes in Kärnten und Krain auch "Krainer Biene" genannt, wurde sie im 19. Jahrhundert von slowenischen Bienenzüchtern bis Wladiwostock exportiert. Man transportierte Schwärme und Völker sogar nach Indien und die USA, wo die Bienen unter dem Namen "New World Carniolan Bee" – Carniola heißt lateinisch Krain - vertrieben wurden.