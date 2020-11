Daniela Stein hat vor 20 Jahren das Business Frauen Center in Kärnten gegründet. Sie will weiblichen Führungsanteil erhöhen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniela Stein begleitet gerne Menschen, die die Komfortzone verlassen und sich aktiv verändern wollen © (c) Weichselbraun Helmuth

"Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, Frauen zu verändern, damit sie in Systeme passen, die sie hindern, ihr Potenzial zu entfalten“, betont Business Coach Daniela Stein, die davon überzeugt ist, dass die Geschlechtergleichheit Lösungen für viele Probleme bieten kann. Zur Schaffung von Chancengerechtigkeit und um Frauen den Aufstieg in Führungsetagen zu erleichtern, hat sie vor 20 Jahren nach ihrer Umsiedlung von Graz nach Klagenfurt das Business Frauen Center in Kärnten gegründet. Das erste Büro war winzig, die Möbel hat die Dekorationsbegabte von der Caritas geholt und selbst restauriert. „Es war eine Knochenarbeit“, erinnert sich Stein, für die Feminismus das Engagement ist, die Machtlücke zwischen den Geschlechtern zu schließen.