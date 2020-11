Offener Brief"Befürchten, dass das Licht in der Bildung für ganze Jahrgänge ausgeht"

Angeführt von Kärntens Kinder- und Jugendanwältin Astrid Liebhauser appelliert die Anwaltschaft an die Bundesregierung, auch die Oberstufenschüler wieder in die Bildungseinrichtungen gehen zu lassen.

© Kulmer

Die österreichischen Kinder- und Jugendanwälte haben, angeführt von Kärntens Vertreterin Astrid Liebhauser, einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst. Darin appelliert man, die Schulen für alle Schüler offen zu lassen und lastet der Regierung an, dass die Schule ein Recht der Kinder sei und man Schüler am Weg zurücklassen, wenn sie wieder von zuhause aus lernen müssen.