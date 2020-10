Was hat es mit den explosiven Bäumen auf sich? Und wie steht es um die Beziehung zwischen den USA und Österreich? US-Botschafter Trevor D. Traina stellte sich am Mittwoch in Klagenfurt den Fragen der Studierenden.

US-Botschafter Trevor D. Traina an der Uni Klagenfurt © Markus Traussnig

Er sei nicht nach Österreich gekommen, um Sacher Torte zu essen. "Mein Ziel ist es, die Beziehung zwischen Österreich und den USA zu pflegen", erklärte US-Botschafter Trevor D. Traina am Mittwoch an der Uni Klagenfurt, wo er von Amerikanistik-Scholar Stefan "Steve" Rabitsch und Kurt Wagner, dem Präsidenten der Austro-Amerikanischen Society of Carinthia, in Empfang genommen wurde.