Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Raunig

Die Zeugnisse sind verteilt, die Schüler in Ostösterreich haben das Corona-Semester zu Ende gebracht. Damit startet auch der Sommerreiseverkehr, vorzugsweise Richtung Süden und damit nach und durch Kärnten. Schon an diesem Wochenende rechnet man bei der Asfinag erwartungsgemäß mit höherem Aufkommen. "In den Süden wird die Frequenz sicher steigen. Grundsätzlich sind wir gut vorbereitet, wenngleich Prognosen in so einem Ausnahmejahr, wo man keine Erfahrungswerte mitbringt, schwer sind", sagt Sprecher Walter Mocnik.