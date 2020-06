Facebook

Familie Novak in Mallenitzen hat eine Photovoltaikanlage mit 5,4 Kilowatt Peak installieren lassen. © Weichselbraun Helmuth

Ein kleiner Baustein im großen Ganzen: So sieht Gustav Novak seinen Beitrag zum Klimaschutz. „Als einzelner glaubt man oft, dass man alleine nichts ausrichten könne – aber jeder Schritt in Richtung Umweltbewusstsein ist wichtig. Und je mehr so denken, desto eher haben wir eine Chance, das Klima zu retten.“

Als Hobby-Landwirt und begeisterter Wanderer ist Novak viel in der Natur unterwegs, wo er schon länger die Auswirkungen der Klimaerhitzung beobachtet. Der pensionierte Fliesenleger hatte aber schon vor 30 Jahren die Umwelt im Blick, als er sein Haus in Mallenitzen bei Finkenstein errichtete: „Ich habe schon damals eine Luftwärmepumpe zum Erzeugen Warmwasser installiert, 15 Jahre später dann auch die Heizung auf eine Luftwärmepumpe umgestellt. Öl ist für uns nie in Frage gekommen“, sagt Novak. Nochmals rund 15 Jahre später setzte er den nächsten Meilenstein am Weg in die Klimaneutralität: mit einer 5,4 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage auf seinem Hausdach.

Seit Juni 2019 läuft die Anlage und versorgt den Haushalt und die Wärmepumpe bei Novaks mit Sonnenstrom. Im ersten Jahr hat sich die Familie in etwa zwei Drittel ihrer Stromkosten erspart – bei einer Investition von rund 9.000 Euro, nach Abzug der Förderungen durch das Land Kärnten. „Für mich steht nicht die Frage im Vordergrund, wann sich die Anlage rechnet, sondern das Bewusstsein, dass ich damit sauberen Strom erzeugen kann. Und dass ich mit dem überschüssigen Strom, der in das Netz eingespeist wird, noch etwas Geld von der Kelag zurückbekomme, ist auch nicht schlecht“, so Novak.

Die Kelag stand von Beginn seines Photovoltaik-Projekts an beratend zur Seite. Mit einem Energieberater wurde zunächst der Strombedarf für Haushalt und Wärmepumpe erhoben. Auf dieser Grundlage berechnete man dann die ideale Größe und Ausrichtung der PV-Anlage. „Viele Leute haben gezweifelt und mich gefragt, ob ich mit meinem Dach, das eine West-Ost-Ausrichtung hat, überhaupt genügend Strom produzieren kann. Es stellte sich bald heraus, dass diese Ausrichtung sogar optimal für die PV-Anlage ist“, sagt Novak. Denn während nach Süden ausgerichtete Anlagen zwar um die Mittagszeit einen sehr hohen Ertrag liefern, liefern West-Ost-Anlagen an den Tagesrändern mehr Strom – der dann besser selbst genutzt werden kann.

In dem Jahr, in dem die Photovoltaikanlage bei den Novaks nun schon Strom erzeugt, hat sich die Familie mittlerweile auf die möglichst effiziente Nutzung der Sonnenenergie eingestellt. „Wir schalten die Waschmaschine und den Geschirrspüler meistens dann ein, wenn die Sonne scheint. Daran gewöhnt man sich schnell und es ist kein großer Aufwand“, sagt Novak, für den es ein neues Hobby geworden ist, den Nutzen aus seiner Anlage gemeinsam mit dem Wetter zu beobachten. Noch größer könnte sein Ertrag mit einer Speicherbatterie werden, die es ihm erlauben würde, den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen. „Das werde ich mir mit meinem Kelag-Berater noch genau durchrechnen.“

Anlagenprüfung Der PV-Check der Kelag hilft den Besitzern von bestehenden Photovoltaikanlagen, die volle Leistung herauszuholen. Kelag-Experten untersuchen die PV-Paneele

mit einer Infrarotkamera auf Schäden oder Mängel bei der Installation. Wenn Verbesserungsbedarf besteht, geben die Experten Empfehlungen für die Optimierung oder eine Reparatur.

Info: www.kelag.at/pv-check

Eine Initiative der Kelag in Kooperation mit der Kleinen Zeitung.