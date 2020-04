Extremes Pollenjahr Blütenstaub färbt derzeit ganz Kärnten gelb

Facebook

Pollenteppiche legen sich über Kärntens Seen, wie hier den Wörthersee (Blick vom Parkhotel in Pörtschach) © Webcam Parkhotel

So etwas hatte Helmut Zwander, wissenschaftlicher Leiter des Pollenwarndienstes in Kärnten, zuvor noch nie erlebt. 4066 Rotbuchen-Pollenkörner zählte er am 18. April bei der Messstation in Klagenfurt. Normalerweise der Wert eines ganzen Jahres. „Ich habe gedacht, das kann nicht sein, da spielt mir jemand einen Streich“, so Zwander. Denn die Rotbuchen blühten in Kärnten noch gar nicht.