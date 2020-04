Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Derzeit gibt es in Kärnten rund 470 Zivildiener. Mit neu einrückenden, verpflichtend verlängerten und freiwilligen Zivis erhöht sich die Zahl in den nächsten Tagen deutlich.

Die Zivildiener sind nicht nur im Rettungswesen ein unverzichtbarer Teil des Systems © (c) Österreichisches Rotes Kreuz/kk

468 aktive Zivildiener arbeiten in Kärnten derzeit bei der Rettung, in Krankenanstalten in Pflegeheimen, sozialen Einrichtungen und weiteren Bereichen. Und die Personalsituation im Gesundheits- und Pflegebereich spitzt sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation täglich zu. Als einer der Maßnahmen hat die Bundesregierung den „außerordentlichen Zivildienst“ ausgerufen. Dazu gehört unter anderem die Verlängerung von Zivildienern, die aktuell im Einsatz sind.