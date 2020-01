Facebook

Große Lücken weist der ärztliche Bereitschaftsdienst in Kärnten am langen Wochenende auf © DOC RABE Media - Fotolia

Kein Hausarzt verfügbar - von dieser unangenehmen Tatsache sind von Samstag bis Dienstag Früh ganze Talschaften betroffen. Im Detail von Kirchbach im Gailtal bis ins Lesachtal, in den Unterdrautaler Orten Ferndorf, Weissenstein und Feistritz-Paternion, in Millstatt und Seeboden, Maria Saal, Pischeldorf und Brückl. Samstag und Sonntag sind Oberdrauburg und Dellach im oberen Drautal ärztelos, in Unterkärnten Kühnsdorf, Eberndorf und St. Kanzian. Sonntag und Montag gibt es in Ferlach keine Ärztebereitschaft, in der Bezirksstadt Völkermarkt, Ruden und Griffen konnte nur für den Samstag kein Arzt gefunden werden.