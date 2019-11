Land Kärnten und Kinder- und Jugendanwaltschaft initiieren groß angelegte Kampagne zum Thema "Gewaltverbot in der Erziehung". Der Startschuss dazu ist am Mittwoch gefallen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

25 Prozent der Sechs- bis 14-Jährigen leiden unter einem gewaltbelasteten Erziehungsstil © Fotolia

"Wenn Papa nach der Arbeit laufen war, dann spielt er oft noch mit mir. Wenn nicht, dann tut er mir weh." Sätze wie dieser aus dem Mund eines Kindes sollen in den nächsten Monaten die Öffentlichkeit wachrütteln. Denn obwohl es seit 30 Jahren in Österreich das Gewaltverbot in der Erziehung gibt, leiden nach wie vor 25 Prozent der Sechs- bis 14-Jährigen unter einem gewaltbelasteten Erziehungsstil. Alarmierende Zahlen, die mehrere deutsche und österreichische Studien hervorgebracht haben - und die auch auf Kärnten umgelegt werden können. So leben in Kärnten derzeit rund 91.200 Kinder und Jugendliche. Rund 22.800 von ihnen erleben zu Hause Gewalt. Dabei ist der Gewaltbegriff ein vielschichtiger.

"Die Breite an Gewaltformen ist groß", sagt Raphael Schmid, Leiter der Kinderschutzstelle in der Landesregierung, am Mittwoch bei der Präsentation der Kampagne. Neben der körperlichen Gewalt ist in vielen Familien vor allem die emotionale und psychische Gewalt ein großes Problem. Drohen, beschimpfen, vernachlässigen - auch diese Formen von Gewalt können lebenslange Spuren hinterlassen. Schmid: "In der Kampagne geht es darum, aufzuklären, zu sensibilisieren und zu helfen." Denn die Hauptursache für Gewalt ist in den meisten Fällen Überforderung.

Hier finden Sie Hilfe! Sämtliche Informationen zum Thema "Gewaltverbot in der Erziehung" gibt es unter kinderschutz.ktn.gv.at. Auf der Website sind auch sämtliche Anlaufstellen für Betroffene aufgelistet.

KAC, VSV und WAC mit an Bord

"Jeder soll wissen, dass es Hilfe gibt. In jedem Kopf muss verankert sein, dass Gewalt in der Erziehung ein No-Go ist", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner. In den kommenden Monaten werden daher Spots in Kinos, Fernsehen und Radio laufen. Quer durch das Land werden Plakate zu sehen sein - auf Bahnhöfen, vor Kindergärten und Schulen, in Freizeiteinrichtungen oder Einkaufszentren. Auch mit den drei Kärntner Sportvereinen KAC, VSV und WAC gibt es Kooperationen. Bereits am kommenden Sonntag beim Spiel KAC gegen Innsbruck werden Inhalte der Kampagne von Eishockeyspielern über den Videowürfel transportiert werden. Und auch bei der Familienmesse am Wochenende ist man vertreten.

Liebhauser, Prettner und Schmid bei der Präsentation der Kampagne am Mittwoch Foto © Canori

Die Kampagne, die bis zum Herbst 2020 läuft, kostet 145.000 Euro. "Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir in Österreich. Jetzt liegt es an uns, dass das Gewaltverbot noch besser greift", sagt Kärntens Kinder- und Jugendanwältin Astrid Liebhauser.