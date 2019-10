"Interkultureller Dialog" Marjan Sturm erhält Verdienstorden der Republik Slowenien

Der ehemalige Obmann des Zentralverbandes Slowenischer Organisationen bekam die Auszeichnung am Freitag für seine Bemühungen für die Rechte der slowenischen Volksgruppe.

Machte sich für Ortstafellösung in Kärnten stark: Marjan Sturm © kk

Der ehemalige Obmann des Zentralverbandes Slowenischer Organisationen (ZSO) in Kärnten, Marjan Sturm, wurde für seine Bemühungen bei der Umsetzung von Rechten der slowenischen Volksgruppe und seinem "unschätzbaren" Beitrag zum interkulturellen Dialog mit dem Verdienstorden der Republik Slowenien ausgezeichnet. Staatspräsident Borut Pahor händigte Sturm am Freitag in Ljubljana das Ehrenzeichen aus.