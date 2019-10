Aufklärung für Flüchtlinge Sexualität und Liebe sind hier kein Tabu

Facebook

In dieser Woche fand der erste Workshop statt. Mit dabei sind jeweils zwei Dolmetscher © Diakonie

"Bei uns wird darüber nicht gesprochen. Nicht einmal mit dem eigenen Bruder“, sagt Timur B.. Der 28-jährige Afghane war in dieser Woche einer der ersten Teilnehmer des Aufklärungs- und Präventionsprojektes „GliK“. Die Abkürzung steht für „Gesund lieben in Kärnten“ und richtet sich an geflüchtete Menschen zwischen zwölf und 30 Jahren. Liebe, Beziehungen, Sexualität – das sind die Themen, die Timur B. meint. Der Bauingenieur musste 2016 vor dem Talibanregime flüchten. Er landete in Kärnten, lebt aktuell in Treffen und wartet auf seinen Asylbescheid.