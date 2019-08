Facebook

Eva Krüll-Koren ist selbst auch als Imkerin aktiv © Daniel Raunig

Immer mehr Kärntnerinnen entdecken die Bienenzucht für sich. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der Imkerinnen im Landesverband für Bienenzucht in Kärnten verdoppelt.

Das wirkt sich auch auf die Imkerei aus. Denn Frauen arbeiten doch anders als Männer, erklärt Eva Krüll-Koren, Vorstandsmitglied bei den Stadtbienen Klagenfurt und Leiterin des Referats für Imkerinnen beim Landesverband: „Während es Imkern oftmals um den Ertrag geht, sehen das Imkerinnen ein wenig anders. Natürlich freuen sie sich auch über eine gute Honigernte, aber vielen ist es wichtiger, den Bienen gute Lebensbedingungen zu bieten.“ Gerade in Zeiten, in denen der Klimaschutz und der Erhalt der Artenvielfalt immer wichtiger werden, sei das von großer Bedeutung.