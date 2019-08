Nach dem Mittwochsgebet im Klagenfurter Dom schwang sich Gabriel Stabentheiner auf das Fahrrad, um die Unterschriften der Petition "Engelbert Guggenberger soll Kärntner Bischof werden" nach Rom zu bringen. Am 7. August will er in Rom sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guggenberger verabschiedet Stabentheiner © Diözese/ GERT EGGENBERGER

„Wir sind den Unterzeichnern der Petition ,Engelbert Guggenberger soll Kärntner Bischof werden' schuldig, dass ihre Unterschriften in Rom ankommen und nicht in einer Lade der Nuntiatur verschimmeln, daher habe ich mich entschlossen, sie selbst nach Rom zu bringen und zwar per Fahrrad.“ Das sagte Gabriel Stabentheiner, Sprecher des Forums "Mündige Christen" im Anschluss an das Mittwochsgebet im Klagenfurter Dom.