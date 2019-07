Facebook

Der gebürtige Kärntner wurde bei dem Schusswechsel verletzt © APA/ZOOM.TIROL

Eine Bombendrohung beschäftigte am Mittwoch die Polizei in Innsbruck. Die Drohung ging in einem Fast-Food-Restaurant in der Altstadt ein. Die Altstadt wurde daraufhin großflächig gesperrt. "Der Anrufer sagte, dass in absehbarer Zeit eine Bombe detonieren werde ", sagte Landespolizeidirektor Helmut Tomac am Donnerstag bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Der Anrufer sagte weiters, dass er zwei Geiseln habe, wobei er einer davon bereits in den Kopf geschossen habe.