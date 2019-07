Süd- und Tauernautobahn Ferienstarts und Großveranstaltungen bringen Stau am Wochenende

Neben Kärnten starten auch Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg in die Ferien. Ebenfalls Schulende ist in Teilen Deutschlands und den Niederlanden. Ironman sorgt für zusätzliche Sperren.

© Fuchs

Mit dem Start in die Sommerferien am kommenden Wochenende in den westlichen und südlichen Bundesländern sowie einigen deutschen Bundesländern ist mit regem Verkehr auf den Hauptverbindungen in Richtung Süden zu rechnen. Zusätzliche Verzögerungen werden aufgrund des Electric Love Festivals in Salzburg und des Ironman in Klagenfurt erwartet.