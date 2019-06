Facebook

Vorgänger und Nachfolger kennen einander gut. Werner Freistetter (65) und Engelbert Guggenberger (66) haben beide in Rom studiert. Dass der eine jetzt den anderen als Administrator der Diözese Gurk abgelöst hat, dürfte neben Beobachtern auch die beiden überrascht haben. Der 65-jährige Militärbischof leitet damit ab sofort die Kirche in Kärnten. Der promovierte Sozialethiker hätte diese durchaus heikle Berufung auch ablehnen können. Er hat es nicht getan und will seiner neuen Aufgabe „mit aller gebotenen Sorgfalt nachkommen.“