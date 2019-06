Facebook

© Brian Jackson - Fotolia

Eine Flucht ins Ausland ist für das verlängerte Wochenende nur bedingt eine Lösung. Im Adriagebiet dürfte es laut Meteorologen gleich wechselhaft sein wie im gesamten Alpenraum. Am sommerlichsten wird mit 30 Grad noch der heutige Donnerstag (Fronleichnam). Am Freitag fallen die Temperaturen bereits, die „Chance“ auf Regen steigt. Am Samstag dürften bei maximal 25 Grad schon am Vormittag die ersten Regenschauer und Gewitter aufziehen. „Wir bleiben zwar auf sommerlichem Niveau. Es wird aber sehr unbeständig“, sagt Gerhard Hohenwarter von der ZAMG.