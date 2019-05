In und rund um Kärnten ist am verlängerten Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wir sagen Ihnen, wo die größten Staus erwartet werden und wie man diesen ausweichen kann.

Es kann losgehen! Kärntner, die am verlängerten Wochenende auf urlaub fahren, sollten ein paar Stauzeiten und -punkte umgehen, um stundenlange Anreisen zu vermeiden (Symbolfoto) © GTeam - Fotolia

Auf Kärntens Straßen geht es rund. GTI-Fans drehen an den Seen ihre Runden und viele Einheimische reisen in den Süden. Hier die wichtigsten Tipps, damit Sie das verlängerte Wochenende nicht im Stau verbringen:

An- und Abreise. Romana Schuster, Sprecherin der Öamtc-Mobilitätsinformation, rechnet damit, dass sich die Anreise auf mehrere Tage verteilt, während fast alle am Sonntag gleichzeitig abreisen könnten: „Da dürfte es sich rund um das GTI-Treffen und im Bereich der Autobahn-Baustellen stauen.“