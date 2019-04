Facebook

Auf der Webseite der Bildungsdirektion für Kärnten und in der Wiener Zeitung werden am kommenden Samstag Planstellen für LehrerInnen in den Bundesschulen für das Schuljahr 2019/20 ausgeschrieben. Konkret handelt es sich dabei um Planstellen in Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS), vier Planstellen in Höheren Technischen Lehranstalten (HTL), drei Planstellen in Bundeshandelsakademien (HAK), sieben Planstellen in den Humanberuflichen Schulen (HUM) sowie eine Planstelle in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP). Interessierte haben die Möglichkeit, sich bis 8. Mai unter dem Link https://www.bildung-ktn.gv.at/bewonline online zu bewerben. Die Ausschreibung für den Pflichtschulbereich folgt zu einem späteren Zeitpunkt.