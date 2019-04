Facebook

Ein 44-jähriger Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Kinderpornografie, versuchter Nötigung und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verurteilt worden. Der Mann fasste 3,5 Jahre Haft aus, der Schöffensenat ordnete zudem die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.