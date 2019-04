Aktuell sechs Erkrankte Zwei weitere Masernfälle in Kärnten bestätigt

Von vier Verdachtsfällen wurden mittlerweile zwei positiv auf Masern getestet, bestätigt die Landessanitätsdirektion am Samstag. Bei zwei weiteren Verdachtsfällen gibt es noch kein Testergebnis.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Masern-Impfung bietet einen 97-prozentigen Schutz © dpa/dpaweb

Vier bestätigte Masernfälle, vier Verdachtsfälle - das war bisher die aktuelle Lage in Kärnten. Samstagnachmittag bestätigt die Landessanitätsdirektion nun, dass in Kärnten zwei weitere Personen an Masern erkrankt sind. Von den vier Verdachtsfällen wurden zwei positiv getestet, bei den beiden anderen ist das Labor noch ausständig.