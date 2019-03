Facebook

Am Samstag locken 20 Grad die Kärntner in die Cafés, wie zum Beispiel hier in Velden © Weichselbraun

Am heutigen Mittwoch, und zwar um exakt 22.58 Uhr, beginnt in Mitteleuropa der astronomische Frühling. An diesem Tag wird das sogenannte Äquinoktium, die Tag-und-Nacht-Gleiche, erreicht. Auf der gesamten Erde dauern Tag und Nacht dann genau zwölf Stunden. Das Datum sowie die exakte Uhrzeit des Frühlingsbeginns richten sich nach dem Sonnenstand: Die Sonne steht zu dieser Zeit am Äquator im Zenit, also senkrecht über dem Beobachter. Das heißt die Sonnenstrahlen treffen im 90-Grad-Winkel auf die Erdoberfläche. „Das ist jedes Jahr zwischen dem 19. und 21. März der Fall“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Ab Donnerstag sind heuer die Tage bis zum Herbstbeginn dann wieder länger als die Nächte.