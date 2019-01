Ein Kubikmeter Kunstschnee kostet mindestens drei Euro, ohne der Investition wäre Skifahren in Kärnten aber fast unmöglich. Trotz Trockenheit sind Pisten in perfektem Zustand.

In den Skigebieten, wie hier auf der Turrach, wird zu Beginn der Saison am meisten beschneit. Dann halten die Pisten oft bis Ostern © KK/Turracher Höhe

Während in Österreich laut Alpenverein rund 67 Prozent der Pisten beschneit werden, sind es in Kärnten 85 bis 90 Prozent. „Die meisten großen Skigebiete können sogar zu 100 Prozent beschneit werden“, erklärt Gerhard Eschig, Leiter der Sparte Seilbahnwirtschaft bei der Wirtschaftskammer Kärnten. Und ohne Beschneiung wäre heutzutage das Skifahren in Kärnten schwer oder gar nicht möglich, wie der heurige Winter zeigt. Es handelt sich um eine der trockensten ersten Winterhälften seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, heißt es laut dem meteorologische Dienst „Nockwetter“ (siehe unten). Das erklärt – neben den hohen Investitionen in Seilbahnen – auch die zum Teil hohen Kosten für Skikarten.

