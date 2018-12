Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bevor man eine rakete zündet, muss man die Gebrauchsanweisung lesen, die Altersbeschränkung beachten und sich vergewissern, dass das Abschießen von Feuerwerken an diesem Ort überhaupt erlaubt ist (Symbolfoto) © APA/HERBERT PFARRHOFER

Das Silvesterfeuerwerk fordert jedes Jahr mehrere Verletzte. „Zu den häufigsten Verletzungen zählen Verbrennungen und Hörschäden“, sagt Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber. In Kärnten wurde im Vorjahr etwa ein Deutscher am Auge getroffen, als er in Wolfsberg eine Feuerwerksbatterie anzündete. Und einen Osttiroler traf kurz nach Mitternacht ebenfalls eine Rakete aus einer Batterie am Hals.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.