Schönwetter beherrscht den Jahresausklang in Kärnten und Osttirol © KLZ/Jürgen Fuchs

„An der Großwetterlage wird sich nicht mehr viel ändern. In diesem Jahr wird es keinen Schnee mehr geben“, prognostiziert Meteorologe Reinhard Prugger von den „Meteo Experts“ für Kärnten und Osttirol. Denn im Süden Österreichs überwiegt bis Jahresende trockenes Wetter: "Derzeit liegen wir am Rande eines Hochdruckgebiets über dem Atlantik." Am Freitag kommt aus dem Norden feuchte Luft, die vor allem in den Morgenstunden und am Vormittag zu Bewölkung führt. Während es im Süd-Westen noch länger bewölkt bleiben dürfte, klart es am frühesten im Norden und Nordosten auf. Die Temperaturen am Freitag dürften in der Früh mit um die minus fünf Grad leicht frostig ausfallen. Tagsüber wird es dann mit bis zu acht Grad Celsius in den mittleren Bergregionen deutlich wärmer. In den Tallagen bleibt es etwas kühler.

Der Samstag soll dann in ganz Kärnten und Osttirol sonnig verlaufen mit frostigen Temperaturen in der Früh und um die plus fünf Grad Celsius tagsüber. In weiten Teilen Österreichs droht am Sonntag ein Sturmtief. In Kärnten und Osttirol sollten der Sonntag und Montag wieder bewölkt sein, wobei an diesen beiden Tagen ganz im Norden einige wenige Schneeflocken möglich sind, sagt Prugger, der für den Neujahrstag Schönwetter vorhersagt. Und ein Vorteil dieses von Nordföhn geprägten Hochrdruckwetters sei, dass Nebel und Hochnebel - mit Ausnahme von Gebieten rund um größere Gewässer - ausbleiben dürften.

