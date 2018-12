Lustiges So nahe am Schlafzimmer darf ein Hochsitz stehen

Darf man mit Fasaneiern kochen? Oder was macht ein Autofahrer mit von ihm "erlegtem" Wild? Witzig und fundiert wird in einem neuen Buch des Jagdaufseher-Verbandes das novellierte Kärntner Jagdgesetz erklärt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Buch für alle Kärntner Jäger und Jagdinteressierten: „Das Kärntner Jagdgesetz in Wort und Bild“ © Jagdaufseher-Verband Kärnten, Weichselbraun

„Wie wäre es mit Eierspeise aus einem Fasangelege?“, fragt Helmut Arbeiter in der dritten Auflage des Buches „Das Kärntner Jagdgesetz in Wort und Bild“. Darin erklärt der Jurist fundiert und humorvoll das neue Kärntner Jagdgesetz. „Ein Buch wie dieses ist in Österreich einzigartig“, sagt Bernhard Wadl, Landesobmann des Kärntner Jagdaufseher-Verbandes. Im Buch erfährt man nicht nur, dass ein Autofahrer, der ein Wildtier angefahren hat, „das Wildbret nicht als Entschädigung für den Blechsalat mitnehmen darf“. Ebenso wenig ist es erlaubt, einen Hochsitz so nahe am Nachbarn zu bauen, „wenn man von dort in sein Schlafzimmer sehen kann“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.