Ein Schulbuch sorgt für neue Aufregung in Kärnten. Laut "Team Kärnten" grenze eine Formulierung in einem Geografiebuch für die siebente Schulstufe an NS-Verharmlosung und klammere Millionen Opfer einfach aus. Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer fordert, dass das Buch aus den Klassenzimmern abgezogen wird.