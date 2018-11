Zu früh?Krampus und Nikolo starten in die Saison

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 5. 12. ist Krampus-, am 6.12. Nikolaustag. Erste Umzüge gibt es aber schon jetzt © Sommeregger-Baurecht

Der Heilige Martin bekommt zunehmend Konkurrenz. Und das vom Nikolaus und dessen schaurigen Gesellen, den Krampussen. Denn während am 11. November der Martinstag gefeiert wird, gibt es quer durch Kärnten bereits vorher einige Krampusläufe und -kränzchen.

Unter den Ersten, die in die Saison starten, sind die „Dreiländereck Teufel“: Ihr Krampuslauf findet heuer bereits am 9. November bei der Talstation Dreiländereck statt, also fast einen Monat vor dem eigentlichen Krampustag am 5. Dezember. „Eine Ausnahme“, sagt Obmann Manuel Spitzer. Grundsätzlich versucht man, erst nach dem 11. November einen Termin zu finden. Früh dran war man aber schon immer. Das hat einen Grund. Spitzer: „Wir holen Gruppen aus ganz Österreich, Italien und Slowenien zu uns. Viele wären zu einem späteren Zeitpunkt terminlich verhindert. Wir wollen unseren Besuchern jedoch etwas bieten.“ Grundsätzlich habe man mit dem „Frühstart“ sehr gute Erfahrungen gemacht. Klar gibt es vereinzelt auch Kritik, diese halte sich aber in Grenzen, so Spitzer.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.