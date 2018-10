Kleine Zeitung +

Welternährungstag Kärntner schmeißen jedes Jahr 37.500 Tonnen Essen weg

Am 16. Oktober ist Welternährungstag. Den nehmen das Ökosoziale Forum Kärnten, die Caritas Kärnten und der Verein "Best of the Rest" zum Anlass, um auf Landesebene einen Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung zu fordern.