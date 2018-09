Nichtraucherschutz nimmt nun Fahrt auf. 37.358 unterstützen Volksbegehren in Kärnten. Wiesenmarkt ist erstmals rauchfrei.

Der Kampf gegen den Rauch geht weiter © APA/Neubauer

Der Schutz der Nichtraucher nimmt in Kärnten derzeit wieder Fahrt auf. Neben einer seit Anfang der Woche laufenden Plakatkampagne („Lokalhelden“) wurde in der gestrigen Regierungssitzung ein Antrag zur Novellierung des Jugendschutzgesetzes eingebracht. Der Beschluss muss noch durch den Landtag, was aufgrund der breiten Zustimmung allerdings nur noch Formsache ist.

