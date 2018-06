Facebook

Kaiser und Schäfermeier beim Montieren der "Ersatzfenster" in Triest © Schäfermeier

Böse Überraschung für Landeshauptmann Peter Kaiser und seinen Pressechef Andreas Schäfermeier am Donnerstag in Triest: Die Elektronik des Dienst-BMW versagte, die ob der Hitze geöffneten Autofenster ließen sich nicht mehr schließen. Selbst die telefonische "Pannenhilfe" aus München blieb erfolglos: Per Fernsteuerung wollte BMW in Deutschland den Defekt beheben, was misslang, berichtet Schäfermeier.