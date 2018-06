Facebook

SchŸlerempfang © (c) Walter FRITZ/LPD



Kärntens Schülerinnen und Schüler haben viele Talente. Sie glänzen in verschiedenen Wettbewerben wie dem „Känguru der Mathematik“ oder dem „Biber der Informatik“, setzen bei Schulprojekten wie „Compassion“ besondere soziale Akzente und gründen im Rahmen des Schulunterrichts Unternehmen.



Für diese und viele weitere besondere schulische Leistungen wurden heute, Montag, 550 Schülerinnen und Schüler aus 59 Kärntner Schulen von Landeshauptmann und Bildungsreferent Peter Kaiser sowie Jugendreferentin Landesrätin Sara Schaar mit Urkunden ausgezeichnet.



Kaiser zeigte sich stolz über die Tatsache, dass es seit seinem Amtsantritt als Landeshauptmann die größte Auszeichnungsveranstaltung sei: „Die Anzahl der ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler steigt von Jahr zu Jahr. Dies zeigt, dass die Zukunft bei euch in guten Händen sein wird. Ihr alle habt exzellente Leistungen erbracht“, so Kaiser, der sich bei den anwesenden Pädagoginnen und Pädagogen für die sehr gute Zusammenarbeit bedankte. Die Auszeichnungen seien ein toller Erfolg für alle Beteiligten. „Ihr seid auf dem richtigen Weg, macht weiter so!“, appellierte der Landeshauptmann an die Schülerinnen und Schüler und dankte der Kärntner LandesjugendBIGband für ihren furiosen Auftritt.