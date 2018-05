Facebook

Gerhard Köfer (vierter von links) und sein Team. © KK/Team Kärnten

Gerhard Köfer steht weiter an der Spitze des Team Kärnten: Köfer wurde am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung in Velden einstimmig wiedergewählt. Der Mölltaler Bürgermeister Siegfried Huber und der Landtagsabgeordnete Hartmut Prasch stehen Köfer als Stellvertreter zur Seite. Neu im höchsten Führungsgremium des Team Kärnten ist Marina Koschat-Koreimann: Sie war die Landtagswahl-Spitzenkandidatin für Villach und wird die Funktion der dritten Stellvertreterin bekleiden sowie die Leitung der neuen Team Kärnten-Akademie innehaben. Ergänzt wird das Vorstandsteam durch Kassier Franz Hössl, der jahrzehntelang in Führungspositionen bei einem Finanzkonzern tätig war, und durch den Kärntner Slowenen und AHS-Professor Alois Dolinar.