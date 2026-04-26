Die frühsommerlichen Temperaturen im April locken an diesem Wochenende auch wieder zahlreiche Motorradlenker zur Ausfahrt. Wie die Polizei berichtete, kam es allein am Samstag zu mehreren Unfällen in Kärnten.

In der Gemeinde Himmelberg kam ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der Teuchner Straße im Bereich Außerteuchen in einer Linkskurve zu Sturz. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt ins LKH Villach eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.

Alkolenker am Motorrad

Im Stadtgebiet von Wolfsberg übersah ein 74-jähriger Motorradlenker beim Abbiegen das Moped eines 17-Jährigen, es kam zur Kollision. Dabei wurden der Motorradlenker unbestimmten Grades und der Mopedlenker leicht verletzt. Der Motorradlenker wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der Mopedlenker lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Wie ein Alkomatentest zeigte, war der Motorradlenker alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Alkoholisiert und schwer verletzt

Am Abend kam es auf der Zollfeld Straße zu einem weiteren Unfall: Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk St. Veit touchierte beim Überholen das Auto einer 64-jährigen Frau im hinteren Bereich. In der Folge kam der Motorradlenker zu Sturz, das Motorrad sowie der Lenker schlitterten rund 50 Meter über die Fahrbahn.

Der Mann kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein im Klinikum durchgeführter Alkotest verlief ebenfalls positiv.

Und auch auf der Wimitzer Landesstraße kam es am Samstag zu einem Unfall mit einem Motorrad: Was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der verletzte Motorradfahrer aber noch im Straßengraben. Die Person wurde von den Einsatzkräften versorgt.