Weil er nicht mehr gewusst habe, wo er sich eigentlich befindet, hat Sonntagfrüh ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land den Notruf gewählt. Der junge Mann hatte zuvor mit einem Stein zwischen 4 und 5 Uhr früh das Fenster einer Elektrofirma in Klagenfurt eingeschlagen. Anschließend stieg er in das Gebäude ein und legte sich dort zum Schlafen nieder.

Nach kurzer Zeit wachte er jedoch desorientiert wieder auf und verständigte die Polizei. Bis die Beamten eintrafen, verließ der 21-Jährige die Firma über ein anderes Fenster. Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, der Mann wird angezeigt.