Die Kamera in der Hand und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen – so kennt man ihn in Feldkirchen. Und es gibt kaum einen Feldkirchner, der Manfred J. Schusser nicht kennt. Der passionierte Fotograf und jahrzehntelange freie Mitarbeiter der Kleinen Zeitung feiert am Samstag, 11. April, seinen 70. Geburtstag.

Sein Markenzeichen ist seine Kamera. Hat er sie einmal nicht in der Hand, wird er gefragt, ob er denn krank sei. Und mit diesem Arbeitsgerät in der Hand war er in der Vergangenheit, er ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als freier Fotograf für die Kleine Zeitung unterwegs, auf unzähligen Veranstaltungen. Es dürften mehrere Tausend gewesen sein – vom Kilt-Skitag auf der Turracher Höhe über das Feldkirchner Altstadtfest bis zum Hinti-Cup auf der Hochrindl. Und hat dort die Menschen aus der Region vor die Linse gebeten und die Stimmung eingefangen.

Ist der Feldkirchner einmal nicht mit seiner Kamera unterwegs, ist er auf den Bergen oder in den Thermen der Region zu finden. Oder er verbringt Zeit mit seiner Familie – mit Frau Christine, den Töchtern Marlene und Romana und natürlich mit Enkel Oliver.