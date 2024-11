Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos nimmt Tag für Tag Formen an. In sieben Haupt- und zahlreichen Untergruppen wird verhandelt. Mit dabei ist auch eine starke Abordnung aus Kärnten. Die SPÖ stellt mit acht Verhandlerinnen bzw. Verhandlern die größte Gruppe. Bundesrätin Claudia Arpa sitzt mit Unternehmer Bernd Hinteregger in der Untergruppe „Tourismus“.