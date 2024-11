Um Himmels Willen: Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Samstag über ein ebenerdig gelegenes - vermutlich gekipptes - Fenster in einen Pfarrhof im Bezirk Feldkirchen ein. „Aus den Büroräumlichkeiten stahlen die Täter einen 150 Kilogramm schweren Standtresor“, heißt es im Polizeibericht.

Tausende Euro

In der Folge verbrachten die Einbrecher den Tresor über die Hintertüre ins Freie, wo dieser laut Spurenlage in ein Fahrzeug gehoben wurde. Im Tresor befand sich Bargeld in einer vierstelligen Höhe, heißt es. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen werden geführt.