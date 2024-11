Am Donnerstag gegen 15 Uhr, führte ein Mann (48) aus dem Bezirk Villach-Land Forstarbeiten in einem Wald in der Gemeinde Stockenboi durch. Beim Ausziehen eines Stahlseiles von einer Seilwinde wurde dieses plötzlich wieder zurück auf die Spule gezogen, weshalb sich der Arbeiter mit einer Hand einklemmte.

Ein Arbeitskollege leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der schwer verletzte 48-Jährige wurde schließlich vom Rettungshubschrauber RK1 in das UKH Klagenfurt gebracht.