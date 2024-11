Im Jugendgästehaus Cap Wörth in Velden trafen dieser Tage Schülerinnen und Schüler aus ganz Kärnten zusammen. Auf dem Programm stand das Novemberprojekt der LandesschülerInnenvertretung (LSV) Kärntens, das unter dem Motto „Go Wild - Mission Leadership“ stand. Aufgeteilt in zwei Seminargruppen zum Thema Leadership stärkten die Teilnehmenden ihre Führungsqualitäten und erlernten weitere Tipps und Tricks, um eine gute Vorbildfunktion einzunehmen, wie es in einer Aussendung heißt. In den Pausen gab es aber auch genug Zeit, um neue Kontakte zu knüpfen. Auch eine Party stand auf dem Programm.

„Wertvolle Fähigkeiten“

Nina Struger, AHS-Landesschulsprecherin, und das gesamte Organisationsteam blicken auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück: “Als LandesschülerInnenvertretung ist es uns eine Ehre, für die SchülerInnenvertretungen der Kärntner Schulen eine Veranstaltung zu organisieren, die nicht nur dem Austausch dient, sondern ihnen auch wertvolle Fähigkeiten vermittelt, die in der Schule oft zu kurz kommen”, so Struger.

Das nächste große Projekt der LSV Kärnten findet bereits in wenigen Wochen statt. Es handelt sich um das SchülerInnenparlament, welches am 11. Dezember im Landhaus in Klagenfurt stattfinden wird.