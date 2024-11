Die elfjährige Lisa* hat eine schwere Behinderung. Sie braucht einen Rollstuhl, kann nicht sprechen und muss ständig betreut werden. Heuer hatte sie zwei wichtige Operationen – an den Hüften und an der Wirbelsäule. „Von Anfang an war klar, dass unsere Tochter nach der Hüft-OP acht Wochen lang nur liegen kann. Deshalb habe ich extra Pflegekarenz genommen“, erzählt die Mutter des Mädchens. Diese Pflegefreistellung wurde vom Arbeitgeber und dem Bundessozialamt genehmigt.