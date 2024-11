Am 19. September gegen 23 Uhr kam es in Lienz in Osttirol zu einem Brand bei einer Firma. Das Dach des Textilgeschäftes stand in Flammen.

Bei weiterführenden Ermittlungen konnte nun ein 21-jähriger Österreicher als dringend tatverdächtig ausgemittelt werden. Zur Brandlegung verwendete der Mann Kartonagen, welche er am besagten Foliendach in Brand setzte.

Zur Tat zeigt sich der 21-Jährige geständig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Im Zuge der Brandermittlungen konnte ebenfalls eine durch den 21-Jährigen begangene Sachbeschädigung an der gegenüber dem Brandobjekt gelegenen Baustelle geklärt werden. In diesem Falle entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.